Traffico Roma del 27-11-2019 ore 16:30
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TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE
ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO
IN TANGENZIALE SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVIA
VIA SALARIA E PROSEGUENDO DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE
TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZO CAMMINO
A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DELLA CECCHIGNOLA EA VIA DI
TOR PAGNOTTA DIREZIONE FUORI ROMA
TRASPORTO PUBBLICO
LA LINEA TRAM 8 è INTERROTTA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO TRA LA STAZIONE
DI TRASTEVERE E CASALETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTIVO BUS SOTITUTIVO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma