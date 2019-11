Traffico Roma del 27-11-2019 ore 16:30

TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE

ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO

IN TANGENZIALE SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVIA

VIA SALARIA E PROSEGUENDO DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE

TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZO CAMMINO

A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DELLA CECCHIGNOLA EA VIA DI

TOR PAGNOTTA DIREZIONE FUORI ROMA

TRASPORTO PUBBLICO

LA LINEA TRAM 8 è INTERROTTA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO TRA LA STAZIONE

DI TRASTEVERE E CASALETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ATTIVO BUS SOTITUTIVO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma