Traffico Roma del 27-11-2019 ore 17:00

TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA

ROMA FIUMICINO E VIA TUSCOLANA

IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA

E LA RUSTICA

CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA E VIA DELLA

MAGLIANA DIREZIONE EUR

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E TRA VIA DI MONTI TIBURTINI E VIA NOMENTANA

DIREZIONE STADIO OLIMPICO

CHIUSA LA CORSIA COMPLANARE DELLA NOMENTANA TRA VIA POLA E VIA CAPO

D’ISTRIA IN DIREZIONE CENTRO PER LAVORI SULLE CONDOTTE IDRICHE

TRASPORTO PUBBLICO

RISOLTO IL GUASTO TECNICO SULLA LINEA TRAM 8 LA CIROLAZIONE è IN GRADUALE

RIPRESA SULL’INTERA LINEA

ANCORA INTTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA TRAM 3 TRA PORTA MAGGIORE E

PORTA SAN PAOLO ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma