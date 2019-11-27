Traffico Roma del 27-11-2019 ore 17:00
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TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA
E LA RUSTICA
CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA E VIA DELLA
MAGLIANA DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E TRA VIA DI MONTI TIBURTINI E VIA NOMENTANA
DIREZIONE STADIO OLIMPICO
CHIUSA LA CORSIA COMPLANARE DELLA NOMENTANA TRA VIA POLA E VIA CAPO
D’ISTRIA IN DIREZIONE CENTRO PER LAVORI SULLE CONDOTTE IDRICHE
TRASPORTO PUBBLICO
RISOLTO IL GUASTO TECNICO SULLA LINEA TRAM 8 LA CIROLAZIONE è IN GRADUALE
RIPRESA SULL’INTERA LINEA
ANCORA INTTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA TRAM 3 TRA PORTA MAGGIORE E
PORTA SAN PAOLO ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma