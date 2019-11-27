Traffico Roma del 27-11-2019 ore 17:30
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TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
DELLA PISANA E VIA OSTIENSE E DA VIA PONTINA A VIA PRENSETINA
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA
TIBURTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL
CENTRO E DALLA ATANGENZIALE A TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ANULARE
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI CAMI SPORTIVI E VIA
SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA VERSO SAN
GIOVANNI
IN CETRO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E
PONTE CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO
SI RALLENTA PER LAVORI IN VIA DI TOR VERGATA DA VIALE LUIGI SCHIAVONETTI A
VIA SIMERI CRICHI VERSO VIA TUSCOLANA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma