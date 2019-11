Traffico Roma del 27-11-2019 ore 17:30

TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA

DELLA PISANA E VIA OSTIENSE E DA VIA PONTINA A VIA PRENSETINA

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA

TIBURTINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL

CENTRO E DALLA ATANGENZIALE A TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ANULARE

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI CAMI SPORTIVI E VIA

SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA VERSO SAN

GIOVANNI

IN CETRO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E

PONTE CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO

SI RALLENTA PER LAVORI IN VIA DI TOR VERGATA DA VIALE LUIGI SCHIAVONETTI A

VIA SIMERI CRICHI VERSO VIA TUSCOLANA

