Traffico Roma del 27-11-2019 ore 18:00

SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA

OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA

IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE

ROMA NORD E VIA CASILINA

RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE

DIREZIONE PRIMA PORTA

SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E TRA

VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E

VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma