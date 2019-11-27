Traffico Roma del 27-11-2019 ore 19:00
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SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA
OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA
IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE
ROMA NORD E VIA CASILINA
RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE
DIREZIONE PRIMA PORTA
SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E TRA
VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI
A TRASTEVERE PER UNA FUGA DI GAS CHIUSA VIA DELLA SCALA TRA PIAZZA DELLA
SCALA E VIA GARIBALDI
RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E
VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma