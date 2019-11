Traffico Roma del 27-11-2019 ore 19:30

SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA

OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA

IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE

ROMA NORD E VIA CASILINA

CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E VIA SALARIA E TRA

VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI

TRAFFICO INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL RACCORDO

ANULARE DIREZIONE FUORI ROMA

A TRASTEVERE PER UNA FUGA DI GAS CHIUSA VIA DELLA SCALA TRA PIAZZA DELLA

SCALA E VIA GARIBALDI

CODE PER INCIDENTE IN VIA DI VIGNA MURATA ALTEZZA METRO LAURENTINA

PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE DEL

VERANO DIREZIONE TIBURTINA

TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI

MALAFEDE VERSO OSTIA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma