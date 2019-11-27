Traffico Roma del 27-11-2019 ore 20:00
Più informazioni su
CODE SUL RACCODO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA
OSTIENSE E TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA VIA DELLA
BUFALOTTA E VIA TIBURTINA
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA E
TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI
TRAFFICO INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL RACCORDO
ANULARE DIREZIONE FUORI ROMA
A TRASTEVERE PER UNA FUGA DI GAS CHIUSA VIA DELLA SCALA TRA PIAZZA DELLA
SCALA E VIA GARIBALDI
CODE PER INCIDENTE IN VIA DI VIGNA MURATA ALTEZZA METRO LAURENTINA
PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE DEL
VERANO DIREZIONE TIBURTINA
TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI
MALAFEDE VERSO OSTIA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma