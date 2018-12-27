Traffico Roma del 27-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PREIME ORE DEL MATTINO
SULL’INTERA RETE VIARIA ROMANA.
UN INCIDENTE PERO’ LO SEGNALIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE
RACCORDO ANULARE PER IL QUALE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELL SVINCOLO DI
VIA DI TOR BELLA MONACA.
NEL POMERIGGIO POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO NEI PRESSI DELLA STAZIONE
TERMINI, PER UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA CHE
DALLE ORE 13:00 SI SVOLGERA’ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA:
FRA VIALE LUIGI EINAUDI E VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO.
ANTICIPIAMO CHE QUESTA NOTTE DALLE 22:00 ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA IL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA: FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA SARA’
CHIUSO AL TRAFFICO IN DIREZIONE DI FIUMICINO
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma