Traffico Roma del 27-12-2018 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

SULL’INTERA RETE VIARIA ROMANA.

SEGNALIAMO COMUNQUE UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL

GRANDE RACCORDO ANULARE, PER IL QUALE SI RALLENTA SUBITO DOPO L’USCITA DI

VIA DI TOR BELLA MONACA.

NEL POMERIGGIO POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO NEI PRESSI DELLA STAZIONE

TERMINI, PER UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA CHE

DALLE ORE 13:00 SI SVOLGERA’ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA:

FRA VIALE LUIGI EINAUDI E VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO.

RICORDIAMO CHE SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI VIA SALARIA,

E’ CHIUSO, PER LAVORI, LO SVINCOLO PER L‘ALLACCIAMENTO ALLA A24 ROMA-

TERAMO. CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma