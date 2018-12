Traffico Roma del 27-12-2018 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE

SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA.

NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN

PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.

ALTRO INCIDENTE IN VIA DEL CIRCO MASSIMO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GRECA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE.

SULLE ALTRE STRADE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMATICHE.

POSSIBILI DISAGI PER LA CIRCOLAZIONE, DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00, IN

PIAZZA ODERICO DA PORDENONE, NEI PRESSI DELLA SEDE DELLA GIUNTA DELLA

REGIONE LAZIO DOVE SI SVOLGERÀ UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA.

