Traffico Roma del 27-12-2018 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA TANGENZIALE EST:
IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PER LAVORI, TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA
E
VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E L‘ALLACCIAMENTO ALLA A24 ROMA-TERAMO
E POI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
CODE POI SULLA VIA SALARIA: FRA VIA DEI PRATI FISCALI E VIA MONTEVARCHI, IN
DIREZIONE DEL G.R.A.
TRAFFICO INVECE RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA
DELLA BORGHESIANA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
RITARDI SULLA LINEA METRO B/B1, PER UN PROBLEMA TECNICO PRESSO LA STAZIONE
SAN PAOLO.;
DALLE 8:00 IL TRAFFICO FERROVIARIO FRA COCULLO E ANVERSA (LINEA FL2, ROMA –
SULMONA) È SOSPESO PER UN INCONVENIENTE TECNICO
AD UN TRENO PASSEGGERI REGIONALE.
IN CORSO LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEL CONVOGLIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma