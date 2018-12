Traffico Roma del 27-12-2018 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA TANGENZIALE EST:

IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PER LAVORI, TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA

E

VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E L‘ALLACCIAMENTO ALLA A24 ROMA-TERAMO

E POI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.

CODE POI SULLA VIA SALARIA: FRA VIA DEI PRATI FISCALI E VIA MONTEVARCHI, IN

DIREZIONE DEL G.R.A.

TRAFFICO INVECE RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA

DELLA BORGHESIANA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

RITARDI SULLA LINEA METRO B/B1, PER UN PROBLEMA TECNICO PRESSO LA STAZIONE

SAN PAOLO.;



DALLE 8:00 IL TRAFFICO FERROVIARIO FRA COCULLO E ANVERSA (LINEA FL2, ROMA –

SULMONA) È SOSPESO PER UN INCONVENIENTE TECNICO

AD UN TRENO PASSEGGERI REGIONALE.

IN CORSO LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEL CONVOGLIO.

