Traffico Roma del 27-12-2018 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD

TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL GRA, PER UNA MANIFESTAZIONE.

SI STA IN CODA POI NELLA PARTE FINALE DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD NEI PRESSI

DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA.

TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DI VIA

TUSCOLANA.

SI RALLENTA ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST:

IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, TRA LO SCALO SAN LORENZO E VIA TIBURTINA E TRA

VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA NOMENTANA, QUI PER LAVORI;

MENTRE VERSO SAN GIOVANNI, TRA VIA TIBURTINA E

L‘ALLACCIAMENTO ALLA A24 ROMA-TERAMO.

RICORDIAMO CHE IN DIREZIONE SALARIA E’ ANCORA CHIUSA

SIA LA COMPLANARE CHE LO SVINCOLO PER LA A24.

RALLENTAMENTI POI ALL’INCROCIO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E

VIA PINDARO.

MENTRE PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE ALL’INTERSEZIONE TRA LA VIA

DEL MARE E VIA DI CASTEL FUSANO.

INFINE POSSIBILI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER UN INCIDENTE,

SU VIA TUSCOLANA NEI PRESSI DI VIA CLELIA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma