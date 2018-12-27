Traffico Roma del 27-12-2018 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA
ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI
LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN
INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI COINVOLTI;
.
RICORDIAMO CHE IN TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA E’ ANCORA CHIUSA SIA
LA COMPLANARE CHE LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA L’AQUILA
SEMPRE IN TANGENZIALE MA IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI,
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA VIA TIBURTINA AL BIVIO COON LA A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL
CENTRO.
INFINE CI SPOSTIAMO SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DAL
BIVIO PER VIA CORTONA A VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma