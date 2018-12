Traffico Roma del 27-12-2018 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA

ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI

LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN

INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI COINVOLTI;

RICORDIAMO CHE IN TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA E’ ANCORA CHIUSA SIA

LA COMPLANARE CHE LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA L’AQUILA

SEMPRE IN TANGENZIALE MA IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI,

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA VIA TIBURTINA AL BIVIO COON LA A24

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL

CENTRO.

INFINE CI SPOSTIAMO SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DAL

BIVIO PER VIA CORTONA A VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO.

