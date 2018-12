Traffico Roma del 27-12-2018 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 P.F.

CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA ED

APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA VIA

C. COLOMBO E LA ROMANINA.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA

TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, ED ANCORA TRA

LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE DELLO STADIO

OLIMPICO.

RICORDIAMO CHE IN TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA

A24, PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI.

CODE A TRATTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO

IN PIENO SVOLGIMENTO A PIAZZA DELLA REPUBBLICA UNA MANIFESTAZIONE : CHIUSA

AL TRAFFICO LA PIAZZA FINO A TERMINE EVENTO.

IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA: CHIUSO A

PARTIRE DALLA 22.00 DI QUESTA SERA IL TRATTO COMPRESO TRA VIA

DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DI FIUMICINO. RIAPERTURA

PREVISTA PER LE 06.00 DI DOMATTINA.

