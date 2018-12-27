Traffico Roma del 27-12-2018 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA ED
APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA VIA
C. COLOMBO E LA ROMANINA.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA
TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, ED ANCORA TRA
LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE DELLO STADIO
OLIMPICO.
RICORDIAMO CHE IN TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA
A24, PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI.
CODE A TRATTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO
IN PIENO SVOLGIMENTO A PIAZZA DELLA REPUBBLICA UNA MANIFESTAZIONE : CHIUSA
AL TRAFFICO LA PIAZZA FINO A TERMINE EVENTO.
IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA: CHIUSO A
PARTIRE DALLA 22.00 DI QUESTA SERA IL TRATTO COMPRESO TRA VIA
DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DI FIUMICINO. RIAPERTURA
PREVISTA PER LE 06.00 DI DOMATTINA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma