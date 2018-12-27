Traffico Roma del 27-12-2018 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA
FLAMINIA E SALARIA ED ANCORA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA
A24: CODE A TRATTI A SEGUIRE PER UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E CASILINA.
TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA C. COLOMBO E LA
ROMANINA.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA
TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, ED ANCORA TRA
LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE DELLO STADIO
OLIMPICO.
RICORDIAMO CHE IN TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA
A24, PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI.
IN PIENO SVOLGIMENTO A PIAZZA DELLA REPUBBLICA UNA MANIFESTAZIONE : CHIUSA
AL TRAFFICO LA PIAZZA FINO A TERMINE EVENTO.
IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA: CHIUSO A
PARTIRE DALLA 22.00 DI QUESTA SERA IL TRATTO COMPRESO TRA VIA
DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DI FIUMICINO. RIAPERTURA
PREVISTA PER LE 06.00 DI DOMATTINA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma