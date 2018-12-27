Traffico Roma del 27-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE
USCITE DI VIA ARDEATINA E ROMANINA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA
TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RICORDIAMO CHE IN TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA
A24, PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI.
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI
NELLE DUE DIREZIONI.
DISAGI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DI PORTONACCIO CON CODE ALTEZZA INCROCIO
CON VIA BALDASSARRE ORERO
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA: CHIUSA AL TRAFFICO LA PIAZZA
FINO A CESSATE ESIGENZE.
IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA: CHIUSO A
PARTIRE DALLA 22.00 DI QUESTA SERA IL TRATTO COMPRESO TRA VIA
DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DI FIUMICINO. RIAPERTURA
PREVISTA PER LE 06.00 DI DOMATTINA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma