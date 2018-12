Traffico Roma del 27-12-2018 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 P.F.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI ….

CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE

USCITE DI VIA ARDEATINA E ROMANINA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA

TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RICORDIAMO CHE IN TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA

A24, PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI.

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI

NELLE DUE DIREZIONI.

DISAGI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DI PORTONACCIO CON CODE ALTEZZA INCROCIO

CON VIA BALDASSARRE ORERO

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA: CHIUSA AL TRAFFICO LA PIAZZA

FINO A CESSATE ESIGENZE.

IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA: CHIUSO A

PARTIRE DALLA 22.00 DI QUESTA SERA IL TRATTO COMPRESO TRA VIA

DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DI FIUMICINO. RIAPERTURA

PREVISTA PER LE 06.00 DI DOMATTINA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma