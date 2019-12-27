Traffico Roma del 27-12-2019 ore 08:00
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CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELLO
SVINCOLO DI VIA DELLA PISANA.
TRAFFICO PER IL RESTO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
IN PROGRAMMA PER LA GIORNATA DI OGGI NEL QUARTIERE SAN LORENZO LAVORI IN
VIA DEGLI EQUI E IN VIA DEGLI UMBRI, CON CHIUSURA A PARTIRE DA VIA
TIBURTINA IN FASCIA ORARIA 09.30/18.00. PRESTARE ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma