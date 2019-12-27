Traffico Roma del 27-12-2019 ore 10:30
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TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA NORD E
CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA VIA PRENESTINA ALTEZZA INCROCIO CON VIA
ARISTIDE STADERINI.
IN PROGRAMMA PER LA GIORNATA DI OGGI NEL QUARTIERE SAN LORENZO LAVORI IN
VIA DEGLI EQUI E IN VIA DEGLI UMBRI, CON CHIUSURA A PARTIRE DA VIA
TIBURTINA IN FASCIA ORARIA 09.30/18.00. PRESTARE ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA.
TORNA IN SERVIZIO, DALLE 10,30 ALLE 20.00, LA NAVETTA SHOPPING CHE
CONSENTIRÀ IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A
PORTA PINCIANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma