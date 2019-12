Traffico Roma del 27-12-2019 ore 11:30

TRAFFICO IN CODA PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E

VIA CORNALBA, IN DIREZIONE ROMA.

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL

ROMANO, IN DIREZIONE ROMA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA

VIA FLAMINIA E VIA SALARIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON

RALLLENTAMENTI TRA APPIA E ROMANINA.

LAVORI PER LA GIORNATA DI OGGI NEL QUARTIERE SAN LORENZO IN VIA DEGLI EQUI

E IN VIA DEGLI UMBRI, CON CHIUSURA, FINO ALLE ORE 18.00, A PARTIRE DA VIA

TIBURTINA. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.



TORNATA IN SERVIZIO QUESTA MATTINA LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ,

DALLE 10,30 ALLE 20.00, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO.

CAPOLINEA A PORTA PINCIANA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma