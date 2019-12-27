Traffico Roma del 27-12-2019 ore 11:30
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TRAFFICO IN CODA PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E
VIA CORNALBA, IN DIREZIONE ROMA.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL
ROMANO, IN DIREZIONE ROMA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA
VIA FLAMINIA E VIA SALARIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON
RALLLENTAMENTI TRA APPIA E ROMANINA.
.
LAVORI PER LA GIORNATA DI OGGI NEL QUARTIERE SAN LORENZO IN VIA DEGLI EQUI
E IN VIA DEGLI UMBRI, CON CHIUSURA, FINO ALLE ORE 18.00, A PARTIRE DA VIA
TIBURTINA. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
TORNATA IN SERVIZIO QUESTA MATTINA LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ,
DALLE 10,30 ALLE 20.00, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO.
CAPOLINEA A PORTA PINCIANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma