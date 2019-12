Traffico Roma del 27-12-2019 ore 14:30

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA

ALL’INCROCIO CON LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA.

. TRAFFICO INTENSO SU VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA IL CIMITERO FLAMINIO

E VIA CORNALBA IN USCITA DA ROMA.

TORNA IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, FINO ALLE 20.00,

IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA

PINCIANA.

LAVORI NEL QUARTIERE DI SAN LORENZO FINO ALLE 18.00 DI OGGI CHIUSA VIA

DEGLI EQUI E VIA DEGLI UMBRI A PARTIRE DA VIA TIBURTINA. PRESTARE

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma