Traffico Roma del 27-12-2019 ore 14:30
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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA
ALL’INCROCIO CON LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA.
. TRAFFICO INTENSO SU VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA IL CIMITERO FLAMINIO
E VIA CORNALBA IN USCITA DA ROMA.
TORNA IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, FINO ALLE 20.00,
IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA
PINCIANA.
LAVORI NEL QUARTIERE DI SAN LORENZO FINO ALLE 18.00 DI OGGI CHIUSA VIA
DEGLI EQUI E VIA DEGLI UMBRI A PARTIRE DA VIA TIBURTINA. PRESTARE
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma