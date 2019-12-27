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Traffico Roma del 27-12-2019 ore 14:30

di - 27 Dicembre 2019 - 14:30

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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA
ALL’INCROCIO CON  LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA.
.  TRAFFICO INTENSO  SU VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA IL CIMITERO FLAMINIO
E VIA CORNALBA IN USCITA DA ROMA.
TORNA IN SERVIZIO  LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ,  FINO ALLE 20.00,
IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA
PINCIANA. 
LAVORI NEL QUARTIERE DI SAN LORENZO  FINO ALLE 18.00 DI OGGI CHIUSA VIA
DEGLI EQUI E VIA DEGLI UMBRI A PARTIRE DA VIA TIBURTINA. PRESTARE
ATTENZIONE  ALLA SEGNALETICA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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