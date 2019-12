Traffico Roma del 27-12-2019 ore 15:30

SULLA VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA

CORNALBA, SUL POSTO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. SI VIAGGIA A

RILENTO ANCHE SULLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, ALL’ALTEZZA

DELL’USCITA DI VIA DEI MONTI TIBURTINI C’E’ UN VEICOLO IN AVARIA IN

DIREZIONE DI VIA SALARIA, PRESTARE ATTENZIONE.

TORNA IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, FINO ALLE 20.00,

IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA

PINCIANA.

LAVORI NEL QUARTIERE DI SAN LORENZO FINO ALLE 18.00 DI OGGI CHIUSA VIA

DEGLI EQUI E VIA DEGLI UMBRI A PARTIRE DA VIA TIBURTINA. PRESTARE

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma