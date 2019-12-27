Traffico Roma del 27-12-2019 ore 16:30
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SULLA VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA
CORNALBA, SUL POSTO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. SI VIAGGIA A
RILENTO ANCHE SULLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, ALL’ALTEZZA
DELL’USCITA DI VIA DEI MONTI TIBURTINI C’E’ UN VEICOLO IN AVARIA IN
DIREZIONE DI VIA SALARIA, PRESTARE ATTENZIONE.
TORNA IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, FINO ALLE 20.00,
IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA
PINCIANA.
LAVORI NEL QUARTIERE DI SAN LORENZO FINO ALLE 18.00 DI OGGI CHIUSA VIA
DEGLI EQUI E VIA DEGLI UMBRI A PARTIRE DA VIA TIBURTINA. PRESTARE
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma