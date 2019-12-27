Traffico Roma del 27-12-2019 ore 18:00
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SULLA VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA
CORNALBA, SUL POSTO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. SI VIAGGIA A
RILENTO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA VIA TIBURTINA E LA A24
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
E’ IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, FINO ALLE 20.00, IL
RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA
PINCIANA.
LAVORI NEL QUARTIERE DI SAN LORENZO FINO ALLE 18.00 DI OGGI CHIUSA VIA
DEGLI EQUI E VIA DEGLI UMBRI A PARTIRE DA VIA TIBURTINA. PRESTARE
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma