Traffico Roma del 27-12-2019 ore 19:00

BREVI RALLENTAMENTRI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA

LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELL’APPIA.

E’ IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, FINO ALLE 20.00, IL

RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA

PINCIANA.

LAVORI NOTTURNI SU VIA DI TORRE ROSSA, CON DIVIETO DI TRANSITO TRA PIAZZA

DI VILLA CARPEGNA E VIA AURELIA ANTICA IN FASCIA ORARIA 22.00/06.00.

TERMINE LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 31 DICEMBRE.

