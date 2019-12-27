Traffico Roma del 27-12-2019 ore 19:00
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BREVI RALLENTAMENTRI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA
LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELL’APPIA.
E’ IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, FINO ALLE 20.00, IL
RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA
PINCIANA.
LAVORI NOTTURNI SU VIA DI TORRE ROSSA, CON DIVIETO DI TRANSITO TRA PIAZZA
DI VILLA CARPEGNA E VIA AURELIA ANTICA IN FASCIA ORARIA 22.00/06.00.
TERMINE LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 31 DICEMBRE.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma