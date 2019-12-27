Traffico Roma del 27-12-2019 ore 20:00
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RALLENTAMENTI IN VIA DELLA BUFALOTTA FRA IL VIADOTTO GIOVANNI GRONCHI E
VIA DI CASAL BOCCONE NELLE DUE DIREZIONI. PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN
VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA VAL D’OSSOLA, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA
DI CASTEL ROMANO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRATICA POSSIBILI RALLENTAMENTI.
E’ IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, FINO ALLE 20.00, IL
RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA
PINCIANA.
LAVORI NOTTURNI SU VIA DI TORRE ROSSA, CON DIVIETO DI TRANSITO TRA PIAZZA
DI VILLA CARPEGNA E VIA AURELIA ANTICA IN FASCIA ORARIA 22.00/06.00.
TERMINE LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 31 DICEMBRE.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma