Traffico Roma del 28-01-2020 ore 07:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E
ARDEATINA.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO ANCHE SUL TRAFFO URBANO DLELA A24 ROMA-TERAMO
TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
CODE ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE
IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA, IN DIREZIONE DI ROMA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma