Traffico Roma del 28-01-2020 ore 08:00
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E
ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA
VIA AURELIA E VIA DELLA PISANA.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL
GRA E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
UN INCIDENTE SU CORSO DI FRANCIA RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI
VIGNA STELLUTI.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA LA VIA C. COLOMBO CON CODE TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE, IN
DIREZIONE DI ROMA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma