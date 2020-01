Traffico Roma del 28-01-2020 ore 08:30

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E

ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA

AURELIA E VIA DEL PESCACCIO ED ANCORA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA DEL

MARE. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.



INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL

GRA E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO.



INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE

PONTI, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

UN INCIDENTE SU CORSO DI FRANCIA RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI

VIGNA STELLUTI.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E

L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

TRAFFICO IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO TRA I GRA E VIA DEL CAPPELLACCIO,

VERSO IL CENTRO.



TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE TRA SPINACETO E L’EUR.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma