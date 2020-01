Traffico Roma del 28-01-2020 ore 10:00

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto coda per traffico intenso lungo la carreggiata interna del raccordo tra Romanina ed Appia incolonnamenti per traffico sul tratto Urbano della A24 Portonaccio e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra Tiburtina e viale Castrense in direzione di San Giovanni segnalato anche un incidente intenso il traffico sulla via Flaminia code tra il raccordo ipad2 punti code anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada e il aeroporto dell’Urbe traffico in coda sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana e via del Cappellaccio in direzione del centro trafficata la via Pontina concludi tra Spinaceto e l’Eur in programma per le 10 una manifestazione in via Molise nei pressi della sede del Ministero per lo sviluppo economico sit-in fino a 13 possibili ripercussioni per il traffico di zona per avere aggiornamenti in tempo reale chiama lo 800 18 34 34 un nostro operatore ti accompagnerà neispostamenti bene la Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

