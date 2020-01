Traffico Roma del 28-01-2020 ore 10:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul grande raccordo anulare traffico intenso tra Appia e Ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra Roma Fiumicino e Pontina restando sulla Pontina traffico intenso tra lo svincolo del grande raccordo anulare in direzione dell’EUR rallentamenti anche sull’ultimo tratto della Roma Fiumicino sempre in direzione dell’EUR traffico intenso Anche sul tratto Urbano dell’a24 tra l’allacciamento con il raccordo e la tangenziale est in direzione del centro per la sulla corsia laterale Si procede a rilento Inoltre in via Marmorata tra Piazza dell’emporio in via Galvani in direzione di Piazzale Ostiense restando in centro rallentamenti anche sul lungotevere tra ponte Baldi e Ponte Vittorio Emanuele secondo in direzione del Flaminio

