Traffico Roma del 28-01-2020 ore 12:30
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TRAFFICO TORNATO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA
DELLA CAPIATLE.
CODE PER TRAFFICO INTENSO TUTTAVIA ANCORA DA SEGNALARE SUL TRATTO URBANO
DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE
CENTRO.
IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DELLA
SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. SIT-IN FINO ALLE ORE 13.00.
MANIFESTAZIONE FINO ALLE 13.30 ANCHE IN VIA DELLA PISANA, DAVANTI ALLA
SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL
TRAFFICO DI ZONA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma