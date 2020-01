Traffico Roma del 28-01-2020 ore 13:30

NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE,

NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. IN QUEST’ULTIMO

CASO FA ECCEZIONE LA CASSIA DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA GIUSTINIANA

E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

CI SONO CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA L’EUR E VIA ISACCO NEWTON IN

DIREZIONE DI FIUMICINO.

A MONTE MARIO DA REGISTRARE UN INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA

DI VIA CESARE CASTIGLIONI, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TAFFICO.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE

EST.

IN TANGENZIALE CODE DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE SINO A VIALE

CASTRENSE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

FUORI TERRITORIO SULLA PONTINA, DA SEGNALARE INCOLONNAMENTI TRA APRILA E

CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA, SI TRATTA DI LAVORI.

