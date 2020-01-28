Traffico Roma del 28-01-2020 ore 13:30
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NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE,
NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. IN QUEST’ULTIMO
CASO FA ECCEZIONE LA CASSIA DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA GIUSTINIANA
E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
CI SONO CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA L’EUR E VIA ISACCO NEWTON IN
DIREZIONE DI FIUMICINO.
A MONTE MARIO DA REGISTRARE UN INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA
DI VIA CESARE CASTIGLIONI, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TAFFICO.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
EST.
IN TANGENZIALE CODE DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE SINO A VIALE
CASTRENSE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
FUORI TERRITORIO SULLA PONTINA, DA SEGNALARE INCOLONNAMENTI TRA APRILA E
CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA, SI TRATTA DI LAVORI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: bajok
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma