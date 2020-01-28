Traffico Roma del 28-01-2020 ore 15:30
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CI SONO PROBLEMI NEL QUADRANTE SUD DEL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN
CARREGGIATA INTERNA PROVOCA CODE TRA L’USCITA CIAMPINO E LO SVINCOLO
ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO
A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA VIA DEL MARE SINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA.
IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LO SVINCOLO SALARIA E
SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI
PIAZZA TUSCOLO.
DIFFICOLTÀ SULLA TIBURTINA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO NEL TERRITORIO DI
SETTEVILLE, CI TROVIAMO NEL COMUNQUE DI GUIDONIA, PROVOCA CODE NELLE DUE
DIREZIONI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma