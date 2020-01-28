Traffico Roma del 28-01-2020 ore 17:00
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TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELL’AREA ROMANA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IIN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E
LA RUSTICA IN DIREZIONE CASILINA.
NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE
LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE TUSCOLANA.
IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LO SVINCOLO SALARIA E
SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI
PIAZZA TUSCOLO.
CAUSA LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL PIGNETO IN
DIREZIONE DI VILLA GORDIANI.
INCIDENTE IN VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI VIA ALEARDO ALEARDI. POSSIBILI
DISAGI.
ALTRO INCIDENTE A MONTESACRO IN VIA PANTELLERIA IN PROSSIMITÀ DI VIA
VEGLIA,
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma