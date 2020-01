Traffico Roma del 28-01-2020 ore 18:00

AUMENTA ULTERIORMENTE IL TRAFFICO IN CITTÀ.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLO

SVINCOLO LA RUSTICA IN DIREZIONE CASILINA.

NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE

PONTINA/EUR ED APPIA IN DIREZIONE TUSCOLANA.

IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LO SVINCOLO SALARIA E

SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO PER LA ROMA

L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI

INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI

PIAZZA TUSCOLO.

CAUSA LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL PIGNETO IN

DIREZIONE DI VILLA GORDIANI.

INCIDENTE IN VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI VIA ALEARDO ALEARDI. POSSIBILI

DISAGI.

ALTRO INCIDENTE A MONTESACRO IN VIA PANTELLERIA IN PROSSIMITÀ DI VIA

VEGLIA.

UN TERZO INCIDENTE È SEGNALATO DALLA POLIZIA LOCALE ALL’APPIO TUSCOLANO IN

PIAZZA SANTA MARIA AUSILIATRICE, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS

———————–

AUTORE: BAJOK

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma