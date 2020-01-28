Traffico Roma del 28-01-2020 ore 18:00
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AUMENTA ULTERIORMENTE IL TRAFFICO IN CITTÀ.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLO
SVINCOLO LA RUSTICA IN DIREZIONE CASILINA.
NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE
PONTINA/EUR ED APPIA IN DIREZIONE TUSCOLANA.
IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LO SVINCOLO SALARIA E
SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI
PIAZZA TUSCOLO.
CAUSA LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL PIGNETO IN
DIREZIONE DI VILLA GORDIANI.
INCIDENTE IN VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI VIA ALEARDO ALEARDI. POSSIBILI
DISAGI.
ALTRO INCIDENTE A MONTESACRO IN VIA PANTELLERIA IN PROSSIMITÀ DI VIA
VEGLIA.
UN TERZO INCIDENTE È SEGNALATO DALLA POLIZIA LOCALE ALL’APPIO TUSCOLANO IN
PIAZZA SANTA MARIA AUSILIATRICE, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma