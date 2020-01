Traffico Roma del 28-01-2020 ore 18:30

TRAFFICO INTENSO A CAUSA DEI CONSUETI SPOSTAMENTI DELLA SERA.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLO

SVINCOLO LA RUSTICA IN DIREZIONE CASILINA.

NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE

LAURENTINA E APPIA E DA QUI SINO AL BIVIO PER LA ROMA NAPOLI.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA

DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO AL RACCORDO. CODE ANCHE DA PORTONACCIO IN

DIREZIONE DELLA TANGENZIALE.

IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LO SVINCOLO SALARIA E

SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO PER LA ROMA

L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI

PIAZZA TUSCOLO.

CAUSA LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL PIGNETO IN

DIREZIONE DI VILLA GORDIANI.

