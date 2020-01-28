Traffico Roma del 28-01-2020 ore 19:30
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STA CALANDO DI INTENSITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA;
SPOSTAMENTI ANCORA PENALIZZATI DAL MALTEMPO, PIOVE INFATTI SU TUTTO
L’INTERLAND, UN ULTERIORE INVITO ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE
FLAMINIA E SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALLA NOMENTANA ALLO SVINCOLO LA
RUSTICA IN DIREZIONE CASILINA.
NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE
ARDEATINA ED APPIA IN DIREZIONE TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA TRAFFICO INTENSO VERSO IL RACCORDO,
MA CI SONO CODE VERSO IL CENTRO DA PORTONACCIO IN DIREZIONE QUINDI DELLA
TANGENZIALE.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E LO
SVINCOLO SALARIA, DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA, E ANCORA DAL BIVIO PER VIA PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.
INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI
PIAZZA TUSCOLO, CODE ANCHE IN PIAZZA NUMA POMPILIO E IN VIA DRUSO.
CAUSA LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL PIGNETO IN
DIREZIONE DI VILLA GORDIANI.
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma