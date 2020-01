Traffico Roma del 28-01-2020 ore 20:00

POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA,

NESSUN PROBLEMA SUL RACCORDO E SULLE ALTRE AUTOSTRADE, TUTTO ABBASTANZA

TRANQUILLO SULLE CONSOLARI DOVE RESTANO RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ N

USCITA DAL CENTRO. BREVI CODE IN TANGENZIALE TRA TOR DI QUINTO E VIA DELLA

MOSCHEA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

SPOSTAMENTI ANCORA PENALIZZATI DAL MALTEMPO, PIOVE INFATTI SU TUTTO

L’HINTERLAND, UN ULTERIORE INVITO ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, AL

RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA EVITANDO AL TEMPO STESSO BRUSCHE

FRENATE.

DOMANI MATTINA MANIFESTAZIONE A PARTIRE DALLE 10.30 IN VIA DELLA PISANA,

DAVANTI ALLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL

TRAFFICO.

NUOVA MANIFESTAZIONE NEL POMERIGGIO SOTTO LA SEDE DEL MINISTERO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO DI VIA MOLISE, SIT IN DALLE 14 ALLE 19. POSSIBILI

RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE TRA PIAZZA BARBERINI, VIA BISSOLATI E VIA

VENETO. POSSIBILE INOLTRE LA CHIUSURA DI VIA DI SAN BASILIO.

CAUSA LAVORI SEMPRE POSSIBILE LA FORMAZIONE DI CODE SULLA PRENESTINA

ALL’ALTEZZA DEL PIGNETO IN DIREZIONE DI VILLA GORDIANI.

