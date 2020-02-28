Traffico Roma del 28-02-2020 ore 07:30
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TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE
DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
LAVORI IN CORSO SULLA VIA AURELIA, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI: CI SONO
CODE DA CASAL LUMBROSO VERSO PIAZZA IRENERIO E DA VIA AURELIA ANTICA VERSO
IL GRA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA Roma Via Prenestina ALTEZZA Viale Palmiro
Togliatti.
ALTRO INCIDENTE APPENA FUORI IL GRA SULLA Via Anagnina Altezza Via Torre di
Mezzavia: traffico rallentato in direzione Roma.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-NETTUNO la circolazioNE è sospesa TRA NETTUNO
E CAPO DI CARNE per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco nella
stazione di Nettuno.Attivato servizio sostitutivo con autobus.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma