Traffico Roma del 28-02-2020 ore 08:00
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ISUL Gra code PER incidente IN CARREGGIATA ESTERNA fra LE USCITE Nomentana
e Salaria; DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE SULLA DIRAMAZIONE
DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE A PARTIRE DA SETTBAGNI SINO AL BIVIO PER IL GRA.
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PRENESTINA ALTEZZA VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
ALTRO INCIDENTE APPENA FUORI IL GRA SULLA VIA ANAGNINA ALTEZZA VIA TORRE DI
MEZZAVIA: TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA A PARTIRE DA CAMPOROMANO.
LAVORI IN CORSO SULLA VIA AURELIA, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI: CI SONO
CODE DA CASAL LUMBROSO VERSO PIAZZA IRENERIO E DA VIA AURELIA ANTICA VERSO
IL GRA.
ANCHE ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LEVI TRA LA VIA
PONTINA E VIA CRISTOFORO COLOMBO: CI SONO INCOLONNAMENTI SU ENTRAMBE LE
ARTERIE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma