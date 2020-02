Traffico Roma del 28-02-2020 ore 08:30

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE

DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE;

code anche sulla via cassia tra l’olgiata, la storta e la giustiniana, e

dal gra avia di grottarossa.

LAVORI IN CORSO SULLA VIA AURELIA, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI: CI SONO

CODE a partire dal grA VERSO PIAZZA IRENRIO.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DA TOR CERVARA ALLA

TANGENZIALE EST.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA

SUD ALLA VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA CODE DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA VIA

DEL MARE.

ANCHE ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LEVI TRA LA VIA

PONTINA E VIA CRISTOFORO COLOMBO: CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO A

PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma