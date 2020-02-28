Traffico Roma del 28-02-2020 ore 09:00
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TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE
DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE;
code anche sulla via cassia tra l’olgiata, la storta e la giustiniana, e
dal gra avia di grottarossa.
LAVORI IN CORSO SULLA VIA AURELIA, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI: CI SONO
CODE a partire dal grA VERSO PIAZZA IRENRIO.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE EST.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA
SUD ALLA VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA CODE DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA VIA
DEL MARE.
ANCHE ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LEVI TRA LA VIA
PONTINA E VIA CRISTOFORO COLOMBO: CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO A
PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma