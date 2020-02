Traffico Roma del 28-02-2020 ore 09:30

CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA DALLA ROMA FIUMICINO

ALL’USCITA PER LA VIA ARDEATINA.

AD OTTAVIA INCIDENTE SU Via Casal del Marmo in Prossimità di Via della

Stazione di Ottavia: difficoltà di circolazione A PARTIRE DA PALMAROLA, CON

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA TRIONFALE DA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI VERSO

MONTE MARIO.

NELLA ZONA DI CASALOTTI ALTRO INCIDENTE APPENA FUORI IL GRA SU VIA DI

BOCCEA: CI SONO CODE fra Via DI SELVA CANDIDA e Via della Maglianella in

direzione DELLA CAPITALE.

A SAN GIOVANNI LAVORI IN CORSO IN VIA DRUSO, CHIUSA DA PIAZZA DI PORTA

METRONIA A PIAZZALE NUMA POMPILIO, CON DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NELLA

CORSIA OPPOSTA; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA, LA RIAPERTURA ALLE 13:00 DI

DOMANI.

ANCHE ALL’EUR SONO IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL

SOTTOPASSO TRA LA PONTINA E LA COLOMBO. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

ALL’ALTEZZA DI VIALE CARLO LEVI. RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma