Traffico Roma del 28-02-2020 ore 09:30
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CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA DALLA ROMA FIUMICINO
ALL’USCITA PER LA VIA ARDEATINA.
AD OTTAVIA INCIDENTE SU Via Casal del Marmo in Prossimità di Via della
Stazione di Ottavia: difficoltà di circolazione A PARTIRE DA PALMAROLA, CON
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA TRIONFALE DA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI VERSO
MONTE MARIO.
NELLA ZONA DI CASALOTTI ALTRO INCIDENTE APPENA FUORI IL GRA SU VIA DI
BOCCEA: CI SONO CODE fra Via DI SELVA CANDIDA e Via della Maglianella in
direzione DELLA CAPITALE.
A SAN GIOVANNI LAVORI IN CORSO IN VIA DRUSO, CHIUSA DA PIAZZA DI PORTA
METRONIA A PIAZZALE NUMA POMPILIO, CON DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NELLA
CORSIA OPPOSTA; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA, LA RIAPERTURA ALLE 13:00 DI
DOMANI.
ANCHE ALL’EUR SONO IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
SOTTOPASSO TRA LA PONTINA E LA COLOMBO. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
ALL’ALTEZZA DI VIALE CARLO LEVI. RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma