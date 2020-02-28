Traffico Roma del 28-02-2020 ore 10:30
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AD OTTAVIA INCIDENTE SU VIA DI CASAL DEL MARMO IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA
STAZIONE DI OTTAVIA: DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE A PARTIRE DA PALMAROLA, CON
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA TRIONFALE DA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI VERSO
MONTE MARIO.
NELLA ZONA DI CASALOTTI ALTRO INCIDENTE APPENA FUORI IL GRA SU VIA DI
BOCCEA: CI SONO CODE FRA VIA DI SELVA CANDIDA E VIA DELLA MAGLIANELLA IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.
INCIDENTE GRAVE ANCHE ALLE PORTE DI ROMA SUD, INTERESSATA LA VIA PONTINA
ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO: CI SONO CODE A PARTIRE DA POMEZIA IN
DIREZIONE ROMA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE
E TRA ARDEATINA ED APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA
NOMENTANA ALLA TIBURTINA E DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALLA VIA APPIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma