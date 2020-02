Traffico Roma del 28-02-2020 ore 10:30

AD OTTAVIA INCIDENTE SU VIA DI CASAL DEL MARMO IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA

STAZIONE DI OTTAVIA: DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE A PARTIRE DA PALMAROLA, CON

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA TRIONFALE DA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI VERSO

MONTE MARIO.

NELLA ZONA DI CASALOTTI ALTRO INCIDENTE APPENA FUORI IL GRA SU VIA DI

BOCCEA: CI SONO CODE FRA VIA DI SELVA CANDIDA E VIA DELLA MAGLIANELLA IN

DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.

INCIDENTE GRAVE ANCHE ALLE PORTE DI ROMA SUD, INTERESSATA LA VIA PONTINA

ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO: CI SONO CODE A PARTIRE DA POMEZIA IN

DIREZIONE ROMA.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE

E TRA ARDEATINA ED APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA

NOMENTANA ALLA TIBURTINA E DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALLA VIA APPIA.

