Traffico Roma del 28-02-2020 ore 12:30

code sulla via cassia tra il gra e via di grottarossa in direzione del

centro, incolonnamenti anche sulla tang. est, IN DIREZIONE SAN GIOVANni,

all’altezza dello svincolo per la a24.

a san pietro si viaggia su carreggiata ridotta su Via di Porta Cavalleggeri

fra Via Bonifacio Viii e Via della Stazione di S. Pietro a causa del

dissesto del manto stradale: incolonnamenti conseguenti su via gregorio

vii.

PROSEGUIRANNO SINO A METÀ MARZO, I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SULLA VIA

AURELIA, NEL TRATTO TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DI VILLA TROILI: code dal

gra verso piazza irnerio e da via della stazione aurelia verso il gra.

alle porte di roma sud, sulla via pontina, code per lavori da castel romano

a castel di decima verso la capitale.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma