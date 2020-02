Traffico Roma del 28-02-2020 ore 14:30

A ROMA IN CITTA’ PER INCIDENTI DISAGI AL TRAFFICO IN PIAZZA DI PORTA SAN

GIOVANNI ED IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA ALTEZZA VIA NAZIONALE

SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E A TRATI CODE DA

CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24

TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA

LAVORI DA QUESTA SERA a A SAN GIOVANNI, IN VIA DRUSO. LA STRADA SARA’

CHIUSA DALLE 19,00 DA PIAZZA DI PORTA METRONIA A PIAZZALE NUMA POMPILIO,

CON DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NELLA CORSIA OPPOSTA; ATTENZIONE QUINDI

ALLA SEGNALETICA, LA RIAPERTURA ALLE 13:00 DI DOMANI.

PROSEGUONO, ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA, I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA

CRISTOFORO COLOMBO ALL’ANGOLO CON PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO: DOMANI E

DOMENICA 1 MARZO, LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO DELLA FERROVIA REGIONALE

ROMA-LIDO RESTERÀ CHIUSA. SULLA TRATTA INTERROTTA SARÀ ATTIVA LA LINEA DI

BUS SOSTITUTIVI RL4.

